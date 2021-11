La criticità e la pericolosità degli incroci di via Sassari con via dell'Erica, teatro di continui incidenti, e l'intersezione della frazione di Lì Pidriazzi, dove si sono verificati incidenti anche mortali, sono state oggetto di segnalazione in consiglio comunale a Porto Torres.

"Occorre intervenire e al più presto - sostiene il consigliere Bastianino Spano - anche con semafori provvisori in attesa della realizzazione della rotatoria. Non possiamo aspettare che ci scappi il morto".

Sulla stessa linea il consigliere Ico Bruzzi che sottolinea la necessità di provvedere con la segnaletica luminosa o con dissuasori in grado di limitare la velocità nei tratti a forte densità di traffico. Il bilancio degli ultimi sinistri è di tre feriti gravi con intervento di elisoccorso.

La mancanza di impianti semaforici adeguati all'ingresso della città, la velocità e la carenza di segnaletica sono diventate oggetto di polemica a seguito dell'incremento degli incidenti al centro e in periferia.

"L'installazione di un semaforo dove sono in corso i lavori per la realizzazione della rotatoria sarebbe antieconomico - dichiara il vicesindaco Simona Fois - concordo, invece, con il consigliere Bruzzi sulla possibilità di predisporre dei dispositivi luminosi per garantire maggiore sicurezza nelle zone insidiose in ingresso della città".

© Riproduzione riservata