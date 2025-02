Un nuovo sistema di rilevazione dei consumi idrici nell’agglomerato industriale di Porto Torres. Il progetto esecutivo redatto allo scopo di migliorare il sistema di acquisizione dei consumi dell’acqua, pari a un importo di 150.000 euro, è stato approvato dal Consorzio industriale provinciale di Sassari.

In particolare la somma è stata stanziata per realizzare gli interventi in via Pigafetta, nella zona artigianale, all’arrivo della condotta idrica potabile e in prossimità del primo pozzetto di distribuzione all’interno dell’area portuale. L’obiettivo è risolvere la problematica in tempi brevi per la necessità di misurare le quantità idriche erogate agli utenti, così da ovviare al grave danno economico che diversamente viene creato all’Ente consortile.

Pertanto lo studio è finalizzato a una rivalutazione idraulica di alcune porzioni di condotte e dei relativi organi di manovra in funzione dei prelievi delle utenze e in ottemperanza all’obiettivo, ritenuto prioritario al fine di poter determinare con precisione il prelievo idrico delle utenze che attualmente non è valutabile come congruo sia per lo scarso prelievo in funzione del misuratore esistente sia per l’errato posizionamento dello stesso misuratore.

© Riproduzione riservata