Quando si passeggia per la città di Porto Torres, capita troppo spesso di imbattersi in case pericolanti, ruderi, immobili fatiscenti e transenne che delimitano vecchie dimore cadenti. Le ordinanze sindacali per la messa in sicurezza si moltiplicano.

Non solo palazzine Area, ma anche edifici nel cuore della città. L’ultimo fabbricato interessato dalla caduta di calcinacci è quello di via Parini, dove la squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per il distacco di porzioni di intonaco dai cornicioni caduti sulla pubblica via. Le criticità riguardano tutti gli appartamenti, dal piano terra al terzo piano, dell’edificio.

Ancora una volta si è provveduto a delimitare il pericolo con transenne e nastro segnaletico con l’ordine, indirizzato ai proprietari, di mettere in sicurezza l’immobile. Le transenne che più resistono in città sarebbero quelle attorno alla palazzina a rischio crollo che da un anno ormai tiene in scacco i residenti di largo Sabelli, alle prese con quello che definiscono «un vero incubo».

L’edificio a due piani, un vecchio stabile che si trova nel quartiere di Monte Angellu, presenta forti criticità e il dissesto statico di alcune pareti. L'area, interdetta dal mese di marzo 2023, era stata delimitata con transenne. Sembra poi che i proprietari si siano volatilizzati.

