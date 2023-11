Un "Tavolo di Co-progettazione" con l'obiettivo di contrastare la povertà e valorizzare il volontariato. L’iniziativa è del Comune di Porto Torres che intende perseguire come obiettivo prioritario il rafforzamento della cultura della solidarietà e del volontariato attraverso il processo di co-progettazione.

Per questo motivo l’Ente ha pubblicato un avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di soggetti del terzo settore, cooperative, imprese sociali, consorzi e associazioni di volontariato e promozione sociale. Il percorso intende integrare competenze e conoscenze sulle problematiche e le potenzialità del territorio, insieme attivare e coordinare risorse territoriali per sviluppare proposte congiunte per il soddisfacimento dei bisogni.

Inoltre lo scopo è esaminare la possibilità di attivare risorse economiche aggiuntive e costruire un clima di conoscenza, rispetto e reciproca fiducia tra i partecipanti al Tavolo.

