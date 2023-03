La materia della sicurezza del lavoro entra nelle scuole e nei curricula che gli studenti potranno sfruttare come strumento valido per entrare nel mondo del lavoro. Grazie all’accordo tra il Rotary club Porto Torres e l’Istituto Nautico “Mario Paglietti”, gli allievi delle classi quinte potranno frequentare un corso gratuito sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguire l’attestato, un vero credito formativo valido in qualunque ambito lavorativo.

Il corso di formazione tenuto dal tecnico sulla sicurezza Giuseppe Spiga, uno dei rotariani più attivi del club, prevede una lezione a settimana per un totale di 16 ore, di cui quattro dedicate al rischio generale e dodici al cosiddetto rischio specifico, con dimostrazioni pratiche che si terranno con la collaborazione di enti del territorio.

«Questo attestato vi permetterà di accedere al mondo del lavoro con un passaggio utile che gli stessi titolari d’impresa gradiranno, perché significa un risparmio per le stesse aziende», ha spiegato Giuseppe Spiga, «una scommessa che avevo fatto già durante la mia presidenza del Rotary negli anni 2017-2018 e che propongo ogni anno».

Il percorso di formazione accolto con favore dal dirigente scolastico, Daniele Taras, è stato presentato dal presidente del Rotary turritano, Leonetto Conti, che ha illustrato i progetti e le tante attività del club.

