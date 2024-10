Interventi negli edifici scolastici, su strade, marciapiedi e in edifici pubblici.

A Porto Torres sono in corso le attività lavorative previste nell’ambito del Programma Plurifondo LavoRas che prevede lo stanziamento di risorse da parte della Regione in favore dei comuni per l’attivazione di nuovi cantieri così da incentivare l’occupazione dei disoccupati e delle disoccupate del territorio regionale.

Sulla base dello stanziamento dello scorso anno, pari a 354 mila euro, nel comune turritano, attraverso l’Aspal, sono state selezionate 15 figure professionali (3 manovali edili, 5 muratori, 1 tecnico di cantiere edile, 2 idraulici, 2 elettricisti, 1 carpentiere in ferro, 1 falegname) assunte a tempo determinato per 240 giorni.

Dallo scorso mese di luglio i lavoratori hanno preso servizio sotto il coordinamento della società in House Multiservizi nell’ambito degli interventi avviati dall’amministrazione comunale sulla base di una scala di priorità. In prima battuta sono state avviate attività di tinteggiatura delle aule e di ripristino delle funzionalità dei servizi igienici della scuola “Brunelleschi”.

Opere proseguite poi anche negli edifici “Borgona”, “Dessì” e “Pigliaru”. Un’ulteriore priorità è stata assegnata al ripristino delle griglie stradali in otto arterie cittadine al fine di ripristinarne la sicurezza. Inoltre, a partire dallo scorso 20 settembre, sono stati avviati i lavori di rifacimento di diversi marciapiedi. La precedenza è stata individuata nella scalinata di via dell’Asfodelo nel quartiere di Serra Li Pozzi per garantire il transito dei pedoni in sicurezza e ora si intende procedere con diversi ripristini programmati nelle vie del Villaggio Oleandro, del Villaggio Satellite, di Viale delle Vigne, di via Balai e di tutte le cordonate di piazza Marinaro.

Nell’esecuzione delle opere legate al decoro urbano è stata data la priorità alle zone cittadine in cui sono state riscontrate le maggiori criticità. Quanto all’ambito di intervento relativo alla manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio pubblico, si procederà con interventi edilizi e sugli impianti idraulici ed elettrici degli stabili di Viale delle Vigne che ospita gli Uffici comunali Tributi, Finanze e Servizi Sociali, nella stazione marittima e nel Palazzo municipale in piazza Umberto I. L’amministrazione, inoltre, si sta attivando per predisporre, insieme alla Multiservizi, un piano di interventi straordinari sulle buche del manto stradale attraverso una mappatura delle stesse stabilendo così la priorità degli interventi. Intanto la Regione, lo scorso mese di giugno, ha approvato la riprogrammazione delle risorse degli stanziamenti a valere sul Programma Plurifondo LavoRas per l'anno 2024 a cui il comune di Porto Torres ha aderito ottenendo il contributo finanziario da 593 mila euro per l’attivazione di nuovi Cantieri.

«L’amministrazione ha aderito al nuovo bando Lavoras in quanto riconosce l’importanza strategica del progetto nel contesto socioeconomico del territorio – ha detto l’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda -. Si tratta di una misura concreta che supporta lo sviluppo della comunità dato che ci consente di mettere immediatamente in campo azioni a sostegno del lavoro».

