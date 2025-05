Via libera del consiglio comunale di Porto Torres alle disposizioni transitorie per la concessione di aree private da destinare ai parchi divertimenti. Norme contenute nel Regolamento comunale unico per la disciplina dell’occupazione e dell’esposizione dell’utilizzo del suolo pubblico.

L’approvazione all’unanimità è arrivata dopo tre ore di discussione in aula. Una polemica aperta nei giorni scorsi dopo che i giostrai chiedevano un’area disponibile per allestire il Luna Park. Nel Regolamento, come illustrato dall’assessore al Commercio, Tore Frulio, sono state individuate aree private, nel rispetto dei tempi previsti, per l’allestimento del parco divertimenti, in quanto nelle aree pubbliche non vi era disponibilità per la presenza di cantieri Abbanoa, nel Villaggio Satellite, e per le dimensioni ridotte nella piazza Eroi dell’Onda.

Per garantire la presenza del Luna Park nei giorni delle Festha Manna è stata considerata l’ipotesi di prevedere l’opportunità di individuare eccezionalmente un’area privata.

«Non stiamo andando in deroga al Regolamento, - sottolinea il sindaco Massimo Mulas - ma all’interno dello stesso, stiamo applicando l’articolo 57-bis, con una disposizione straordinaria che per questa annualità, per cause di forza maggiore che precludono l’allestimento temporaneo delle giostre in aree pubbliche, sancisce il posizionamento delle giostre in area privata idonea con una superficie non inferiore a 5 mila metri quadri».

E sui presunti contrasti tra il sindaco turritano e il presidente della Port Authority, Mulas precisa:«Le interlocuzioni sono costanti, ma di certo l’area portuale non è ritenuta idonea ad ospitare le attrazioni per motivi di sicurezza».

