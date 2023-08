Si chiude con successo la mostra di pittura di Odo Tinteri “Migrazione e uomoterra” allestita a Porto Torres, in uno dei luoghi più suggestivi della città, ovvero nel Turris Libisonis Portus Sardiniae, l’antico porto romano i cui scavi sono stati aperti, per l’occasione, al pubblico. Tanti i visitatori che hanno potutto ammirare le opere dell’artista e di un sito particolarmente rilevante dal punto di vista archeologico e culturale. Inserita nel calendario dell’Estate turritana e organizzata dal Comune insieme al Cisei (Centro Internazionale Studi Emigrazione Italiana), all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e al Ministero della Cultura rappresentato da Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio della Sardegna e alla Direzione Regionale Musei Sardegna, la personale ha ottenuto un grande successo di pubblico anche grazie alla collaborazione di diverse associazioni e realtà cittadine, come ha sottolineato la vicesindaca, Simona Fois: «Siamo contenti del successo di questa mostra che, a partire dalla scelta del luogo espositivo, ha avuto un forte valore simbolico e ha veicolato un messaggio universale di accoglienza e solidarietà molto caro al nostra amministrazione. Ci tengo a ringraziare tutti i cittadini e le realtà turritane che si sono spesi, con uno straordinario gioco di squadra, per l’ottima riuscita dell’evento». Ad alternarsi per garantire le visite al sitosono stati: la Compagnia Barracellare, che ha ssicurato tutte le aperture programmate, Memoria Storica Soc. Coop. che ha curato la parte inerente alle visite guidate, la Consulta del volontariato con le ragazze del Servizio civile, l’ASD Quadrifoglio Volley, lo storico Tennis club, l’associazione Progetto Filippide Sardegna, gli scout Agesci, l’associazione Atena Trekking, la Proloco cittadina, e lo Spi CGIL.«Un ringraziamento particolare va, senza dubbio, al maestro Odo Tinteri che ha regalato alla città di Porto Torres il valore artistico delle sue opere – ha aggiunto la vicesindaca - che costituiscono una finestra, per il grande pubblico internazionale, attraverso cui conoscere la nostra città».

