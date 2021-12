Dimentica il freno a mano, l’auto impazzisce e rischia di provocare un incidente. Per qualche minuto ha tenuto il fiato sospeso la scena che si è presentata lungo il corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città di Porto Torres. La conducente di una Opel Astra, una donna del posto, ha parcheggiato di fronte a una farmacia, sicura di poter terminare gli acquisti in pochi attimi. Peccato che avesse dimenticato di sollevare il freno di stazionamento, quindi l’auto senza controllo ha percorso un tratto di strada facendo marcia indietro e finendo la sua corsa sul cordolo della pedana, posizionata su un lato della carreggiata. Per fortuna nessuna conseguenza grave su persone o cose.

Per quasi mezz’ora ha bloccato il traffico, creando problemi alla viabilità, una lunga fila di macchine con gli automobilisti che a colpi di clacson sollecitavano lo sgombero della strada. Sui marciapiedi gruppi di passanti si sono fermati ad osservare la scena, senza risparmiare commenti aspri sull’episodio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che, ripristinato il traffico, una volta effettuato i rilievi e rintracciata la conducente hanno provveduto a multarla con una sanzione di 87 euro per intralcio alla circolazione.

