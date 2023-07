Due persone ferite è il bilancio di un incidente che si è verificato tra via Tramontana e la panoramica che immette nella provinciale 81 a Porto Torres, all'altezza della rotatoria di Balai.

Una Peugeot 107, condotta da una donna, mentre svoltava lungo la rotatoria si è scontrata con una Golf: un impatto violento che ha reso necessario l’intervento degli operatori sanitari del 118 dell'ambulanza Avis. Dopo aver prestato le prime cure, hanno trasportato la conducente e il passeggero della Peugeot all'ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti.

Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti. Sul posto i carabinieri della compagnia di Porto Torres per i rilievi e la costruzione della dinamica e i vigili del fuoco del distaccamento locale per la messa in sicurezza della strada.

