La società Abbanoa ha risposto all’appello dell’amministrazione comunale di Porto Torres in merito alla richiesta di autobotti per rispondere alle esigenze della cittadinanza, nella giornata di martedì 29 ottobre, a causa della interruzione del servizio idrico prevista in tutta la città a seguito dei lavorri sulle condotte principali.

Per tutta la durata degli interventi programmati da Abbanoa, saranno a disposizione due autobotti nel Quartiere Serra Li Pozzi e nel piazzale del campo comunale di Viale delle Vigne. Grazie all’interlocuzione tra il sindaco Massimo Mulas e il presidente del CdA di Abbanoa Giuseppe Sardu si è deciso di attivare il servizio anche per un solo giorno di interruzione dell’erogazione, così da limitare qualsiasi disagio alla popolazione. La normativa, infatti, prevede che le autobotti, debbano essere assicurate dopo le 24 ore.

Gli interventi sono eseguiti nell’ambito dei lavori di efficientamento della rete idrica di Porto Torres attraverso la sostituzione integrale di 11 chilometri di condotte e l’ingegnerizzazione dell’intero sistema di approvvigionamento del centro abitato. Le nuove apparecchiature che, entro dicembre, saranno installate in una ventina di nodi idrici consentiranno una più efficiente gestione della rete. I lavori rientrano nell’appalto relativo a “Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna” che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi Pnrr. Al Comune turritano sono riservati oltre 4 milioni di euro. Ulteriori 4 milioni di euro sono riservato per gli interventi di riqualificazione delle reti idriche nel centro abitato finanziati tramite il Fondo europeo per lo Sviluppo e la Coesione “Fsc”.

