Raid notturni, bivacchi, danneggiamenti e continui atti distruttivi alla stazione marittima “Nino Pala”: l’amministrazione comunale di Porto Torres corre ai ripari e predispone un’ordinanza sulle nuove misure anti-degrado, regole per disciplinare l’accesso alla struttura.

Lo scopo è tutelare un bene pubblico da anni nel mirino dei vandali, ancora non entrato pienamente nel patrimonio immobiliare dell’Ente.

Il provvedimento preso dal sindaco Massimo Mulas stabilisce nuove norme per chi deve accedere alla stazione. Nel testo si legge: "È vietato bivaccare, sedersi, sdraiarsi e fermarsi, consumare alimenti soffermandosi e trattenendosi, anche singolarmente nell'area". È consentita la sosta solo per i passeggeri provvisti del titolo di viaggio e per i loro eventuali accompagnatori. I minorenni non accompagnati da almeno uno dei genitori o esercenti la potestà legale non possono soffermarsi per alcun motivo. Inoltre è vietato spargere avanzi di cibi e bevande o altro materiale di rifiuto, occupare gli edifici e i luoghi destinati all'accoglimento e alla sosta dei passeggeri come luogo di intrattenimento e bivacco o fare qualunque altra attività incompatibile con la loro conservazione. Infine è vietato imbrattare e danneggiare con scritte, disegni e quant'altro possa recare danno, gli immobili pubblici e privati.

Sanzioni salate per chi viola le disposizioni previste dall'ordinanza: multe da 25 a 500 euro, con la possibilità di chiedere ulteriori provvedimenti agli organi competenti superiori.

In caso di atti vandalici, i trasgressori saranno comunque tenuti a ripristinare i luoghi a proprie cura e spese.

© Riproduzione riservata