Primo approdo della Costa Pacifica nello scalo marittimo di Porto Torres.

La nave, tra le più grandi della compagnia italiana Costa Crociere, nota per la sua eleganza e i numerosi servizi offerti a bordo, toccherà il porto turritano, nella giornata di martedì 3 settembre alle ore 8 presso il molo Asi 1 dello scalo industriale.

La sosta, prevista straordinariamente in calendario nelle ultime settimane, rappresenta una novità assoluta nell’itinerario last minute della programmazione della compagnia, ma anche una prova per testare la capacità di accoglienza della città di Porto Torres, rispetto ad un numero così elevato di visitatori.

A bordo ben 3690 passeggeri e 1035 di equipaggio. Una parte dei visitatori che sceglieranno di restare in città, potranno usufruire del servizio navetta, messo a disposizione dalla Port Authority, che li condurrà presso la Torre aragonese dove, per curare l’accoglienza e fornire tutte le informazioni utili, sarà allestito l’info point dell’Ufficio turistico comunale gestito dalla cooperativa Memoria Storica, incaricata a garantire il servizio comunicazione e le visite guidate nei diversi siti della città.

Altri hanno già prenotato a bordo diverse escursioni nel territorio tramite il tour operator. Il Comune, in stretta collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e la Capitaneria di Porto turritana, sta lavorando intensamente per garantire l'accoglienza in città.

Saranno messe in atto diverse iniziative per facilitare l'accesso ai punti di interesse turistico, migliorare la viabilità e assicurare che i servizi di ristorazione e intrattenimento siano pronti ad accogliere i visitatori.

Per gli operatori economici sarà occasione per incrementare il servizio di offerta prodotti.

© Riproduzione riservata