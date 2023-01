Il concorso "Presepi per la Città - in ricordo di Vincenzo Camoglio", bandito dal Comune di Porto Torres ha visto la premiazione dei vincitori edizione 2023.

Maria Grazia Razzu, titolare di una palestra in via Fermi, si è aggiudicata il premio nella categoria "Vetrine attività commerciali" e Filomena Sanna quello per gli "Allestimenti luminosi natalizi privati", realizzato in via delle Ginestre.

Non è stato aggiudicato quello per il miglior presepe, poiché tutti quelli iscritti al premio non erano visibili al pubblico, come specificato nel regolamento. Per questa categoria la giuria composta da Giacomo Rum, Fabrizio Budroni e Giovanna Manca ha voluto comunque assegnare una menzione speciale a Roberto Gressoni. Il suo presepe privato, allestito in un'abitazione in via Ponte Romano, è stato giudicato talmente bello che l'amministrazione comunale ha chiesto all'autore la disponibilità, il prossimo anno, a metterlo a disposizione per un'esposizione pubblica.

Nel corso della cerimonia, tenutasi nella sala consiliare del municipio, è stato dedicato un ringraziamento particolare a Paola Foddai, vincitrice dell'edizione 2022, che ha messo a disposizione il premio in denaro per il restauro del presepe di San Gavino.

La premiazione è stata presieduta dall’assessore alla Cultura, Maria Bastiana Cocco, che ha ringraziato tutti i partecipanti per la qualità delle opere: «Avete contribuito a rendere più bella la città nei giorni delle feste costruendo quel clima di comunità di cui sentiamo tutti un gran bisogno».

All'incontro erano presenti il sindaco Massimo Mulas, la vicesindaca Simona Fois, il presidente del consiglio comunale, Franco Satta, il presidente della commissione Cultura Antonello Cabitta.

