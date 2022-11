«Come dimostrano i fatti, l'amministrazione comunale ha dedicato una particolare attenzione alla pista di atletica, una struttura che negli anni era diventata non idonea senza che nessuno protestasse: è paradossale che le proteste arrivino ora che si stanno facendo i lavori». È la replica dell’assessora allo sport del Comune di Porto Torres, Simona Fois, dopo le lamentele giunte dagli atleti e da chi usufruisce della pista di atletica leggera, sottoposta a lavori di ripristino e omologazione.

«Gli interventi sono visibili a tutti: tra questi lo scavo per la realizzazione della pedana per il lancio del peso. In un anno il grande lavoro portato avanti in sinergia tra amministrazione e ufficio tecnico consentirà alla città di avere un impianto degno di questo nome», ribadisce l’esponente della giunta Mulas. Modalità e calendario dei lavori vengono definiti da amministrazione comunale e dall'impresa. «Di norma si sarebbe dovuta chiudere tutta la struttura - aggiunge -, campo di calcio compreso, fino alla conclusione del cantiere. Se lo si è lasciato aperto, pur tra comprensibili disagi, è per venire comunque incontro alle esigenze di calciatori, atleti e delle società concessionarie dell'impianto».

L'intervento di retopping era stato sospeso ad agosto a causa delle alte temperature, ma è stato ripreso all'inizio di ottobre e i lavori non si sarebbero più interrotti. Nei giorni scorsi è stato programmato lo scavo per la realizzazione della pedana per il lancio del peso. «L'intervento era previsto per il 14 novembre in quanto, nel calendario delle partite comunicato dalla squadra di calcio del Porto Torres, non erano previsti incontri in quella giornata – sottolinea l’assessore Fois – invece si scopre che per quella data era previsto un match annullato dall'arbitro per motivi di sicurezza».

