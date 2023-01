Passaggio di deleghe nella giunta del Comune di Porto Torres, dall’assessore Massimiliano Ledda alla collega Gian Simona Tortu. Il sindaco Massimo Mulas in considerazione della complessità dell’attività amministrativa dell’ente, in riferimento alle esigenze di ottimizzazione e di contemperamento degli impegni nell'esercizio delle funzioni da parte degli assessori delle varie deleghe assessorili, ha ritenuto di dover procedere con decreto alla rimodulazione degli incarichi in capo all’assessora all’Urbanistica, Gian Simona Tortu, alla quale verrà attribuita l’ulteriore delega di Protezione civile e Coc, attualmente in carico all’assessore all’Ambiente, Massimiliano Ledda.

Un’altra modifica nella organizzazione degli incarichi all’interno dell’esecutivo, dopo che, nel dicembre del 2021, il primo cittadino aveva preso atto delle dimissioni dell’ex assessore all’Ambiente, Daniele Amato, a cui era subentrato l’attuale esponente della giunta, Ledda, il quale oggi conserva le seguenti deleghe: Ambiente, Servizi cimiteriali, Randagismo, Politiche Asinara, Sviluppo e recupero delle periferie, Gestione rifiuti, Manutenzioni, Decoro e verde urbano.

A Gian Simona Tortu, pertanto restano gli incarichi nei seguenti servizi: Edilizia privata, Urbanistica, Trasporti, Viabilità, Polizia Locale, Protezione civile e Coc, Infrastrutture, Turismo, Reti e internazionalizzazione, Politiche comunitarie.

