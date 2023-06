Non è mai stato un modello di perfetta illuminazione, il parco di Balai di Porto Torres. Un'oasi verde frequentatissima soprattutto d'estate, anche oltre il tramonto sino a dopo la mezzanotte.

Ma i pochi lampioni, quelli presso la spiaggia che danno un po' di luce, sono spenti da oltre due settimane. Cioè da quando era stato montato un palco per una serie di iniziative musicali. Ovviamente fioccano le proteste dei numerosi utenti.

«Il parco è bellissimo, anche di notte», dicono in coro diversi di loro. «Per tutta l'estate lo frequentiamo anche per prenderci un po' di fresco. Ma dopo le 21 da settimane purtroppo non si vede più nulla. Lampioni spenti e nessuno provvede. Per vederci un poco siamo costretti ad accendere le luci dei telefonini. E questo non è un bel segnale neanche per il turismo».

© Riproduzione riservata