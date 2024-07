Aggressione ai danni di una operatrice sanitaria dell’ambulanza Avis di Porto Torres durante un servizio di soccorso.

L’episodio si è verificato ieri sera, intorno alle 18, in via Enrico Costa, quando la centrale operativa del 118 di Sassari ha chiesto un intervento immediato per una donna in stato di agitazione.

La paziente, di origini straniere, si trovava all’interno di una vettura in sosta, in compagnia di un ragazzo che ha dato l’allarme.

Giunti sul posto le soccorritrici sono state aggredite prima verbalmente, poi una di loro è stata strattonata e, tra parole offensive e spintoni, è stata ferita ad un braccio.

In preda ad una crisi la donna continuava ad agitarsi e ad inveire contro l’ambulanza e gli operatori che, per evitare conseguenze più gravi, hanno contattato le forze dell’ordine. Sul posto sono così intervenuti i carabinieri.

La vicenda alla fine si è conclusa con tre giorni di prognosi per la soccorritrice, per la quale è stato richiesto l’intervento della guardia medica di Porto Torres.

Ancora una volta si pone il problema delle condizioni di rischio subite quotidianamente dagli operatori del 118, che chiedono di poter lavorare in serenità per assicurare tutte le garanzie di operatività all’utenza.

