Il parco mezzi della compagnia barracellare di Porto Torres al comando di Gavino Cuccu incrementa la propria dotazione al fine di rendere al meglio il servizio di intervento nell’ambito della tutela ambientale e nella campagna antincendio.

In particolare la compagnia è beneficiaria di un contributo fisso pari a 80mila euro e di un altro finanziamento di 17mila euro stanziati dalla Regione Sardegna per l’acquisto di mezzi e attrezzature per soddisfare le necessità operative, le emergenze e la vigilanza, al fine di rispondere con immediatezza alle emergenze del territorio.

Le divise verdi di Porto Torres oltre a dotarsi di un nuovo autocarro Pk provvisto dei più moderni sistemi antincendio, acquisteranno anche attrezzature ausiliarie, quali il gruppo elettrogeno, estintori a schiuma e quant’altro possa essere utile per l’espletamento dello specifico servizio.

Il reparto antincendio sarà così dotato di tre mezzi Pk, ciascuno con relativo modulo Aib della capacità di 400 litri ciascuno e una vettura Panda per l’espletamento dei servizi preventivi nell’abitato.

A tal proposito la compagnia ha posto in funzione un ufficio informazioni presso la sede base, Hostel Balai, per illustrare al pubblico i compiti istituzionali che svolge, e per ricevere eventuali istanze di arruolamento per la nomina a barracello. Per tali domande si attribuisce la precedenza a coloro i quali sono in possesso del porto d’armi uso caccia o difesa personale, che non abbiano superato il 67esimo anno di età, oppure che abbiano eseguito il servizio con le forze dell’ordine e siano in possesso della patente di guida B.

