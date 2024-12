Nuovi infissi ad alte prestazioni nella palestra della scuola “S.Ruiu” di via Brunelleschi, a Porto Torres, dove gli operai della ditta incaricata dal Comune sono a lavoro per concludere, entro il fine settimana, anche l’ultimo intervento di sostituzione dei vecchi serramenti.

Prosegue, dunque, l’impegno dell’amministrazione comunale per l’efficientamento energetico dei plessi scolastici cittadini. «Dopo aver già sostituito gli infissi nei locali al piano seminterrato e al piano terra dell’edificio di via Brunelleschi – ha sottolineato l’assessora ai Lavori Pubblici Simona Fois – abbiamo investito ulteriori 139 mila euro dal bilancio comunale per migliorare l’efficienza e il comfort ambientale della palestra grazie ai nuovi serramenti che garantiscono isolamento termico e acustico, permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento e al rumore. Gli infissi scelti (in alluminio a taglio termico con vetri stratificati) hanno caratteristiche simili a quelli sostituiti in precedenza in modo da garantire omogeneità estetica a tutto lo stabile. I 44 nuovi serramenti comporteranno benefici in termini economici e ambientali. Oltre a mettere a disposizione dei nostri studenti locali più confortevoli l’amministrazione vuol fare la sua parte nel contrasto al cambiamento climatico che richiede una riduzione delle emissioni di gas serra e quindi un minor utilizzo di energia per il riscaldamento, per il raffreddamento e per l’illuminazione».

