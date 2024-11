La commissione Finanze del Comune di Porto Torres, presieduta da Gaetano Mura, ha ratificato la delibera di giunta sulla variazione al bilancio di previsione che dispone nuove risorse, pari a 1 milione e 700.000 euro, per garantire la demolizione e costruzione della nuova scuola media don Antonio Sanna, un progetto del valore complessivo di 7 milioni e 800.000 euro, ammesso al finanziamento di 7 milioni e 20.000 euro, il più alto degli otto Comuni stanziati nell’Isola con fondi Pnrr, a cui si aggiunge un cofinanziamento comunale di 780.000 euro.

«Attualmente sono state approvate tutte le fasi progettuali previste, ma nella progettazione finale si sono riscontrate alcune divergenze con il Ministero rispetto alle stime dei costi effettuate», spiega Alessandro Carta, assessore al Bilancio. «Non si tratta di un errore di progettazione, ma le relazioni statiche effettuate a suo tempo riportavano dei presupposti che, purtroppo, non si sono rivelati corrispondenti alla realtà. Pertanto si è reso necessario recuperare risorse, pari a 1 milione e 700.000 euro, per garantire la copertura e rendere il progetto fattibile rispetto agli obiettivi prefissati da questa amministrazione comunale».

Alla luce delle valutazioni sulle tempistiche e la fattibilità di alcuni progetti in corso, gli Uffici Tecnici hanno proceduto a stralciare le risorse da altre voci di spesa necessarie a dare il via libera alla realizzazione della scuola di via Porrino, provenienti in parte dall’avanzo di amministrazione e destinati ad altri interventi, aggiungendo una parte residua dall’avanzo libero disponibile. «Abbiamo stornato risorse da alcuni interventi, come la riqualificazione della facciata del municipio, di circa 300.000 euro, e l’allargamento della carreggita stradale del quartiere Serra Li Pozzi», ha spiegato Carta, «oltre che da altre piccole entità che abbiamo sommato ad una quota dell’avanzo libero, pari a 971.000 euro, così da individuare 1 milione e 700.000 necessari per raggiungere la dotazione finanziaria per la chiusura di questo intervento. Questo non significa che stiamo stralciando questi due progetti, di cui è già stata avviata la progettazione, ma i lavori verranno avviati nel 2025, grazie anche a un finanziamento ottenuto, pari a 250.000 euro, per lavori di messa in sicurezza della viabilità stradale e pedonale, che possiamo destinare alle strade di Serra Li Pozzi rimpinguando le risorse stralciate».

Ulteriori interventi inseriti nella variazione al bilancio di previsione sono così individuati: 593.000 euro cantieri Lavoras, 328.000 euro accertamenti Imu, 56.000 euro per il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica di alunni con disabilità per le classi del primo ciclo di istruzione; 65.000 euro per le borse di studio, 250.000 euro integrazione Multiss per il servizio del verde e 96.000 euro per il potenziamento della Compagnia barracellare.

