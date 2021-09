Si sono presentati alla cassa con in mano alcune lattine di birra ed uno di loro sosteneva di aver consegnato 5 euro per pagare quanto acquistato, ma la cassiera afferma di non aver ricevuto neppure un euro.

Così la discussione è sfociata in una aggressione. Protagonisti due giovani senegalesi che, nel tardo pomeriggio, si sono presentati presso il supermercato Lidl di Porto Torres con l’intenzione di acquistare la birra, ma nel momento in cui la donna dietro la cassa ha contestato il mancato pagamento ne è nata una lite accesa, tanto che uno di loro si è accanito contro il vigilantes, un uomo di 40 anni che si era avvicinato alla cassa per capire che cosa stesse succedendo.

Nel tentativo di mettere fine alla discussione, la guardia è stata presa a spintoni, calci e pugni.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della compagnia locale che hanno fermato uno degli aggressori e raccolto le generalità. Nel frattempo è stata allertata anche l’ambulanza del 118 per accertare le condizioni di salute del vigilantes, soccorso da alcuni clienti che hanno assistito alla scena. I militari hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti per ricostruire la vicenda.

© Riproduzione riservata