Sicurezza e manutenzione stradale, queste le priorità su cui verranno investiti i proventi derivanti dalle multe per le violazioni del Codice della strada. La giunta del Comune di Porto Torres ha deliberato le destinazioni vincolate degli introiti delle sanzioni. Sulla base dei verbali notificati e incassati negli ultimi 5 anni, ha deciso di destinare per l’anno 2024, la somma di 287mila e 341 euro cui si aggiungono ulteriori 289 mila 807 euro derivanti dall’applicazione dell’avanzo di bilancio 2023, a diversi interventi orientati al miglioramento della circolazione e al rafforzamento della sicurezza stradale e urbana.

In totale circa 577mila euro indirizzati al miglioramento della segnaletica, tramite sostituzione e ammodernamento delle indicazioni sia verticali che orizzontali, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, al noleggio di autovetture, alla revisione di autovelox e all’acquisto di attrezzature di servizio. Nell delibera una quota consistente degli investimenti, circa 130 mila euro, sarà destinata a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali. Tra gli obiettivi anche il rafforzamento del presidio della Polizia Locale attraverso l’assunzione di nuovo personale stagionale con contratto a tempo determinato. Infine, si procederà anche con l’aggiornamento del vecchio Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile, fermo dal 2018. Uno strumento fondamentale di pianificazione strategica finalizzato ad accrescere la qualità della vita dell’ambiente urbano. Diverse le strade, dal centro alla periferia, che richiedono interventi di manutenzione, con cedimenti nei marciapiedi e sulla carreggiata, in particolare in via Cavour, via Libio, via Roma, la zona di Monte Agellu, via Balai e nelle arterie che portano in periferie, ai quartieri del Villaggio Verde e Satellite.

