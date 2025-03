Il cantautore e attore Max Gazzè, insieme alla Orchestra Jazz della Sardegna, sarà la stella di "Note sotto la Torre-Pasquetta in musica per l’Asinara” la manifestazione che animerà il centro cittadino di Porto Torres per l’intera giornata di lunedì 21 aprile. A contorno eventi musicali, mercatini, mostre e allestimenti artistici.

I dettagli della manifestazione, giunta alla IV edizione, sono in fase di definizione e l’amministrazione comunale ha già svelato i nomi dei protagonisti del concertone di Pasquetta dedicato alla promozione dell’isola parco e che ogni anno richiama in città migliaia di persone.

A salire sul palco allestito nello spazio verde che circonda la Torre Aragonese sarà l’artista Max Gazzè, accompagnato dall’Orchestra Jazz della Sardegna. La manifestazione prenderà il via già dal mattino con l’apertura della grande area pedonale che da Corso Vittorio Emanuele si estenderà fino a via Mare ospitando bancarelle, mercatini dell’artigianato e dell’ingegno e chioschi per la somministrazione di cibo e bevande. La giornata culminerà con il concerto dell'artista romano e della big band, in programma a partire dalle 17.

«Anche quest’anno – ha dichiarato l’assessora alla cultura Maria Bastiana Cocco – puntiamo sulla qualità della proposta musicale con il rock d’autore di uno degli artisti più amati della scena musicale italiana e con la raffinatezza e l’energia di una formazione orchestrale storica, dal repertorio decisamente eterogeneo. Versatile, originale e coinvolgente Max Gazzè riesce ad abbracciare un pubblico vastissimo e l’OJS lo accompagnerà in un’esibizione di sicuro impatto. Confidiamo quindi sul fatto che la nostra città possa essere nuovamente invasa da migliaia di persone come nel corso delle precedenti edizioni dell'evento. Un successo dovuto anche al coinvolgimento e alla collaborazione di numerose associazioni, operatori commerciali e cittadini turritani. Oltre al concertone sono in programma numerose iniziative pensate per valorizzare appieno il patrimonio culturale, enogastronomico, archeologico e ambientale della città e dell’isola dell’Asinara, strategica per l’attrattività turistica del nostro territorio».

L'area verde di Piazza Colombo, inoltre, ospiterà per tutta la giornata gli stand degli operatori del Parco dell’Asinara che sarà promosso attraverso le installazioni artistiche realizzate dalla ditta Arcobaleno e dedicate al ricco e singolare patrimonio faunistico e floreale dell’isola. Intanto saranno proiettati su un maxischermo scatti fotografici e filmati delle sue bellezze naturalistiche messi a disposizione da Daniele Amato di ISOLA MEA.

