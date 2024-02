È morto per cause naturali Marcello Capita, l'uomo di 63 anni, soccorso a Porto Torres la sera di martedì scorso, 13 febbraio, dopo che i familiari lo avevano trovato nella sua abitazione di via Pacinotti riverso sul pavimento privo di sensi.

Lo rivela l'autopsia effettuata dal medico legale che ha confermato che il 63enne è morto per una ischemia cerebrale. Immediatamente soccorso dall'ambulanza del 118, era deceduto pochi minuti più tardi all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

Ciò che aveva insospettito i carabinieri del comando provinciale di Sassari, intervenuti nell'abitazione insieme ai colleghi di Porto Torres, era la situazione dell'appartamento trovato sottosopra. Ma da un primo esame è risultato che sia stato il 63enne a creare il disordine nei momenti in cui ha avvertito il malore. Questa mattina l'ultimo saluto a Marcello Capita, noto a tutti per il suo animo buono e gentile, alle 11 presso la basilica di San Gavino.

