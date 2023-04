Un passaggio chiave nella formazione degli studenti, l’Università di Sassari si è mostrata all’Istituto superiore Paglietti di Porto Torres come anello di congiunzione tra il percorso scolastico e il mondo del lavoro.

Nell’Auditorium del Liceo di via Bernini, i docenti universitari hanno incontrato gli allievi delle classi quinte per accompagnarli in una delle scelte più importanti della loro vita. La giornata dedicata all’orientamento è stata aperta dalla docente Paola Rapelli, delegata del Rettore dell’Università di Sassari, per presentare il funzionamento delle facoltà, la loro struttura con le sue prospettive e le sue opportunità. La mattinata è proseguita con la docente Vanna Meloni, responsabile del servizio Orientamento di Ateneo, la quale ha presentato i corsi di studio attivi all’Università di Sassari, i supporti offerti in caso di esigenze speciali e i servizi Ersu. L’esperta, inoltre, ha illustrato quali sono le esperienze che si possono fare all’interno dell’ateneo sassarese e quali quelle legate ai progetti esteri. Successivamente il presidente del corso di Scienze Motorie, Sportive e Benessere dell’uomo, Pasquale Bandiera, ha posto il focus sul suo corso di studi, in particolar modo per indirizzare gli studenti del Liceo Sportivo.

L’incontro di orientamento si è concluso con due laboratori inerenti le scelte universitarie post-diploma e le attività di preparazione ai test di accesso a numero programmato, con la simulazione delle prove d’ammissione. «Credo che nelle scuole superiori bisognerebbe intervenire con un massiccio intervento di sensibilizzazione sulla importanza dell’orientamento» ha detto Daniele Taras, dirigente scolastico del Paglietti, «da svolgere all’interno dei singoli Istituti scolastici superiori per aiutare gli studenti, in particolare quelli in difficoltà, nella scelta della Università».

© Riproduzione riservata