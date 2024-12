L’elegante Palazzo del Marchese di San Saturnino, l’edificio storico testimone delle vicende dell’Ottocento, è divenuto ufficialmente la sede istituzionale del Comune di Porto Torres.

Lunedì scorso il trasloco definitivo del sindaco Massimo Mulas, del suo staff e della sua giunta. All’interno gli uffici del segretario generale, dell’avvocatura e degli addetti alla comunicazione, oltre alla sal congressi e di rappresentanza, adibita anche per le celebrazioni dei matrimoni. La struttura fatta costruire nell’Ottocento dal marchese di San Saturnino di origini spagnole, don Raimondo de Quesada, sarà illuminata in esterno da ben 76 punti luce. ««Attraverso il progetto di illuminazione della facciata del Palazzo del Marchese, i cui lavori sono stati affidati lo scorso 10 dicembre, potremo sia garantire un'elevata efficienza energetica dell’edificio, attraverso l'utilizzo di tecnologie Led, e sia modificare l’impatto emozionale dello stabile, esaltandone gli elementi architettonici in stile neoclassico», spiega l’assessora ai Lavori Pubblici, Simona Fois. «La soluzione scelta, in perfetto equilibrio tra funzionalità e valorizzazione estetica, consentirà un’illuminazione sobria e non invasiva rispettando l’eleganza dell’edificio», aggiunge l’esponente della giunta Mulas. «Inoltre, la possibilità di scegliere variazioni cromatiche e diverse intensità luminose consentirà di dare adeguato rilievo a eventi pubblici e di aderire a specifiche campagne e giornate di sensibilizzazione». In particolare saranno illuminati i pilastri verticali (lesene), i balconi, il cornicione, l’ingresso principale e le vetrine dei locali commerciali situati alle estremità del palazzo. Un intervento di valorizzazione anche per i locali e i negozi presenti nel tratto di strada, al piano terra, occupato da alcuni esercizi commerciali, spazi che all’epoca corrispondevano ai vecchi magazzini, e dal salone principale del palazzo. «Il progetto è stato quindi approvato tenendo conto delle più moderne concezioni architettoniche – conclude l’assessora Fois - che vedono nella luce un fattore chiave per esaltare forme e materiali e un elemento fondamentale per creare un'atmosfera positiva incrementando la percezione di accoglienza in determinati luoghi»

