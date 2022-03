Episodio inquietante a Porto Torres: ladri in azione in pieno giorno.

In via Tramontana è stata presa di mira l'abitazione di un pensionato 78enne, ex dipendente del petrolchimico.

I ladri sono entrati in tarda mattinata forzando una finestra al piano terra, poi si sono diretti nel piano superiore mettendo a soqquadro armadi e cassetti, alla ricerca di oro e di soldi. Ma non hanno trovato nulla. Quindi si sono dileguati.

"Sono uscito con mia moglie verso mezzogiorno per andare dal medico - spiega il pensionato - Siamo tornati verso le 13.10 e abbiamo avuto l'amara sorpresa. Forse i ladri ci stavano pedinando da giorni".

Sull'episodio indagano i carabinieri di Porto Torres, giunti immediatamente sul posto.

L'abitazione del pensionato anche qualche anno fa è stata visitata dai ladri. Però allora il danno fu notevole: circa 10mila euro di oro e gioielli trafugati. Sempre negli anni scorsi anche altri appartamenti del vicinato sono stati presi di mira. Ora i malviventi hanno ricominciato e nel quartiere sale la preoccupazione.

