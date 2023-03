Il contratto è finalmente definito e la numerosa colonia felina gestita dall’associazione “Amici di Maya” di Porto Torres potrà contare finalmente su una nuova location. Il “dono” arriva dal consiglio di amministrazione del Consorzio industriale provinciale di Sassari che, nero su bianco, ha deliberato la concessione di un’area in comodato d’uso gratuito, situata nella zona industriale, comparto artigianale di Porto Torres.

Un terreno spoglio di circa mille metri quadri, in via Pigafetta, che una volta allestito potrà ospitare la colonia di 85 gatti, seguita da un gruppo di otto soci volontari che da tempo accudisce i felini, garantendo loro cibo e cure.

Nella convenzione è stabilito il comodato gratuito per cinque anni, rinnovabile alla scadenza per altri cinque se non disdetto. Un risultato che arriva grazie alla commissione comunale Ambiente, presieduta da Giampiero Madeddu, impegnata a trovare una soluzione a seguito dello sfratto dell’associazione Amici di Maya ricevuto dall’Autorità di sistema portuale.

La colonia di gatti che da tempo occupava l’ex Mercato ittico, nella darsena del porto commerciale, è stata costretta ad abbandonare lo stabile a seguito dell’assegnazione dei lavori di riqualificazione della struttura ad opera della Port Autority. Soddisfatti i volontari dell’associazione, presieduta da Giancarlo Ascione: «Questa soluzione ci consente di fare degli investimenti per allestire l’area e creare tutti i comfort per gli animali, risorse pari a circa 200mila euro per garantire e soddisfare le esigenze di un numero così consistente di gatti».

La delibera firmata dal presidente del Consorzio industriale, Valerio Scanu, prevede, infatti, che in considerazione del fatto che l’area identificata risulta interclusa all’interno di un lotto più ampio dovrà essere realizzata una stradina a cura e spese della stessa associazione.

