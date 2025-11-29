Incendio nella tarda serata di ieri in un agriturismo di Porto Torres lungo la SP34.

Intervenute una squadra del distaccamento di Porto Torres e un'autobotte di supporto della Sede Centrale dei vigili del fuoco.

Coinvolti alcuni locali adibiti ad alloggio dei titolari, pesantemente danneggiati.

Non si registra nessun ferito.

(Unioneonline)

