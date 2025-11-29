Il rogo
29 novembre 2025 alle 09:04aggiornato il 29 novembre 2025 alle 09:10
Porto Torres, incendio in un agriturismo: distrutti alcuni localiLe fiamme nella struttura adibita ad alloggio dei titolari, nessun ferito
Incendio nella tarda serata di ieri in un agriturismo di Porto Torres lungo la SP34.
Intervenute una squadra del distaccamento di Porto Torres e un'autobotte di supporto della Sede Centrale dei vigili del fuoco.
Coinvolti alcuni locali adibiti ad alloggio dei titolari, pesantemente danneggiati.
Non si registra nessun ferito.
