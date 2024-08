In spiaggia con la sigaretta nella bocca nonostante i divieti.

Succede nei principali arenili di Porto Torres, presso lo Scogliolungo e al lido di Balai. L'ordinanza emessa dal sindaco Massimo Mulas di divieto del fumo si trova bene in mostra in uno dei cartelli di ingresso alle spiagge, ma spesso viene ignorata.

Un tasto dolente, vissuto quotidianamente dai bagnanti che invece osservano le regole.

I fumatori continuano a spegnere le cicche sulla sabbia e le tracce sono evidenti dopo una giornata al mare. Non ci si spreca neppure a buttare i residui nei cestini appositi. Per i bagnini è un altro servizio, che si aggiunge a quello di garantire la sicurezza e il salvamento a mare. Ma nel momento in cui con gentilezza si fa notare che non è pemesso, la maggior delle volte la risposta è sgarbata, oppure ci si giustifica affermando di non conoscere l'esistenza dei divieti.

Ignorate anche le regole che impediscono di portare a spasso i cani sulle spiagge. Comportamenti reiterati dai proprietari degli animali, continuamente richiamati dai bagnini. Gli stessi che registrano un numero elevato di segnalazioni, nonostante i provvedimenti prevedano sanzioni anche salate.

