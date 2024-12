Il sindaco di Porto Torres Massimo Mulas ha firmato l'ordinanza che dispone il divieto assoluto di utilizzo di fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili materiali pirotecnici, dalle ore 14 del 31 dicembre 2024 sino alle ore 23.59 del 6 gennaio 2025 su tutto il territorio comunale, urbano e non urbano ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, del decoro, della vivibilità e della sicurezza urbana.

Il divieto è esteso anche ai luoghi privati chiusi o all'aperto, fatta eccezione per dove ci siano regolari autorizzazioni ai sensi delle norme in vigore. È vietato, inoltre, condurre in qualsiasi momento animali d’affezione in luoghi dove vengano effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati. Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’autorità competente, su richiesta scritta e motivata.

Nel testo dell'ordinanza si raccomanda, in particolare, di non affidare a minori prodotti pirotecnici che, anche se non espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego o che comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo in caso di utilizzo maldestro, di non raccogliere eventuali petardi, botti o altri prodotti pirotecnici inesplosi eventualmente rinvenuti. La violazione dell'ordinanza comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative di importo compreso tra 25 e 500 euro.

© Riproduzione riservata