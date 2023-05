Le segnalazioni sono arrivate puntuali. Il Luna Park non autorizzato dal sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha aperto al pubblico.

Il parco divertimenti ha attivato comunque le giostre, trascurando l’ordinanza che vietava ai proprietari della struttura di aprire per la mancanza delle condizioni di sicurezza. Le giostre allestite in via Migheli sono state prese d’assalto da tanti giovani che nella tre giorni della Festha Manna approfittano dell'occasione di divertimento.

I destinatari della diffida, un’aggregazione di 13 diverse ditte di spettacolo viaggiante, hanno deciso di ignorare il provvedimento che il primo cittadino aveva adottato nei loro confronti, allo scopo di impedire di dare avvio alle attività di spettacolo e gioco.

Nell’ordinanza il sindaco precisava che, in caso di inosservanza, sarebbe stata informata l’autorità giudiziaria, l’autorità di Pubblica sicurezza e gli organi di controllo. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale per verificare l’irregolarità che comunque verrà punita con una sanzione amministrativa. Il rischio è che in via Migheli, una strada di uscita al flusso di traffico, si possano creare problemi di sicurezza e di pericoli per l’incolumità pubblica.

