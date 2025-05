La forza nello sport come nella vita, una sfida continua oltre gli ostacoli e le difficoltà. Senza fermarsi. Esperienza che verrà raccontata da Giovanni Achenza, atleta paralimpico e campione italiano di handbike, classe 1971, ospite dell’Istituto superiore M.Paglietti di Porto Torres.

L’incontro si terrà mercoledì 21 maggio alle ore 9, presso l’Auditorium del Liceo scientifico e sportivo, una occasione preziosa per gli studenti che avranno la possibilità di ascoltare la sua testimonianza e confrontarsi con una figura di grande ispirazione per i giovani.

Giovanni Achenza, nato ad Ozieri, in provincia di Sassari, è un atleta di Paratriathlon che, a seguito di un incidente sul lavoro all’età di 32 anni, ha riportato una grave lesione midollare. Dopo un periodo difficile affronta con coraggio la realtà e, in un giorno apparentemente come un altro, nel 2007 inizia la sua nuova vita da sportivo.

Dopo aver ottenuto e detenuto il titolo di Campione Italiano di Handbike dal 2009 al 2015 ed essersi posizionato ottavo ai Mondiali di Paraciclismo del 2009, nel 2013 l’atleta decide di mettersi alla prova in altre discipline ed arriva sul gradino più alto del podio in occasione del primo Campionato italiano di Paratriathlon. La vittoria più grande la ottiene con la qualificazione alle Paralimpiadi di Rio nel 2016, dove conquista la medaglia di bronzo nella categoria Pt1.

© Riproduzione riservata