Due persone arrestate a Porto Torres con l’accusa di furto. Si tratta di una donna romena di 34 anni e di un pensionato sassarese di 81 anni, fermati dai carabinieri mentre erano in auto e trovati in possesso di numerosa merce e capi di vestiario sottratti in tre diversi colpi messi a segno nei negozi del centro abitato turritano.

Dopo la segnalazione del personale degli esercizi commerciali, gli uomini dell’Arma si sono messi sulle tracce della Fiat Panda su cui i due si erano dileguati dopo le razzie, riuscendo infine a intercettare l’utilitaria all’altezza della chiesetta di Balai Lontano.

Durante la perquisizione, all’interno della macchina è stata recuperata merce (vestiti e occhiali da sole) per oltre 1.600 euro di valore. Sequestrata anche una borsa modificata e “schermata” proprio per nascondere la refurtiva ed eludere i controlli all’interno dei negozi presi di mira.

Processati per direttissima, il gip del tribunale di Sassari ha deciso di convalidare l’arresto per entrambi.

(Unioneonline/l.f.)

