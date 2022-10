Bando aperto per l’affidamento del lavori sulla realizzazione dello scalo di alaggio e varo delle imbarcazioni nel porto commerciale di Porto Torres. Una procedura avviata dall’Autorità di sistema portuale del Nord Sardegna che, dopo un lungo iter per la tempistica relativa ai pareri degli Enti coinvolti, adesso ha pubblicato il bando di gara che consentirà di realizzare un progetto fondamentale per Porto Torres, in grado di soddisfare le sempre più pressanti richieste del mercato della cantieristica nautica e contribuirà a rilanciare l'economia del territorio in un momento di crisi.

Tre milioni e mezzo, in totale, il finanziamento per la realizzazione dell'opera, di cui 750mila erogati direttamente dalla Regione, un milione e 350mila di fondi comunitari FSC 2014 – 2020, ai quali si aggiunge un'ulteriore copertura finanziaria con i fondi dell'AdSP del Mare di Sardegna. Il Travel lift, la macchina dotata di gru che consentirà di movimentare le imbarcazioni, verrà posizionato nella banchina di Riva, all’interno dello scalo marittimo turritano.

© Riproduzione riservata