Furto in pieno giorno nella chiesa della Beata Vergine della Consolata, nel cuore della città di Porto Torres. I ladri hanno approfittato di un momento di tranquillità per rubare le donazioni destinate ai poveri, pacchi di caffè depositati dai fedeli sotto l’Albero della Bontà, allestito dal parroco don Gavino Sanna in occasione delle festività natalizie. “Un furto che non viene fatto a noi, ma ai sacrifici di tanti fedeli che aderiscono alle nostre iniziative”. Sono le parole del prete che fanno trapelare tanta amarezza.

Ai piedi dell’albero, posto all’ingresso della chiesa, ogni giorno vengono depositati dai cittadini i cestini contenenti i doni destinati alle famiglie indigenti, persone in difficoltà che spesso si rivolgono alla parrocchia per ricevere un aiuto. Il furto è stato scoperto questa mattina dal sagrestano Mario Sotgia che spera di identificare i ladri grazie alle telecamere interne della chiesa e del sistema di videosorveglianza presente nella zona. “È questo che dispiace – aggiunge il sagrestano – sapere che chi ha sottratto quei pacchi di viveri poteva rivolgersi direttamente a noi. Credo però che chi ha rubato non sia un povero, perché queste persone pur nella loro difficoltà mantengono pura la loro dignità”.

