I fondi Anci saranno destinati all'attivazione di opportunità educative rivolte ai figli minori. L’indirizzo è stato stabilito dalla giunta del Comune di Porto Torres, assessorato ai Servizi Sociali guidato da Simona Fois. La somma a disposizione dell’Ente è di circa 20mila euro.

Il Comune non ha organizzato in proprio le attività ma le affidate a terzi. Pertanto si procederà con il rimborso spese a famiglie che hanno usufruito dei centri estivi nel periodo da giugno a settembre, nei limiti delle risorse disponibili, offrendo la possibilità ai nuclei familiari partecipanti di presentare richiesta per l’ottenimento di un contributo economico per la frequentazione delle attività organizzate dai servizi socio educativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa.

Le risorse verranno distribuite in base a scaglioni di reddito Isee con un rimborso massimo del 90 per cento dell’importo speso, una opportunità per i cittadini che hanno potuto godere di servizio di supporto durante le ore lavorative, offrendo ai propri figli spazi e attività ricreative.

