Fiamme alte nella vallata che da via Benedetto Croce si affaccia sulla spiaggia di Balai a Porto Torres.

L’incendio si è sviluppato questo pomeriggio bruciando sterpaglie e macchia mediterranea.

Il fuoco si è esteso in prossimità del parco Baden Powell, una delle aree verdi più frequentate dai cittadini, altre volte presa di mira da piromani e, spesso, interessata anche da roghi accidentali provocati per distrazione da chi sceglie quegli spazi per fumare. Una zona nascosta e poco visibile. Le fiamme spinte dal vento hanno raggiunto il confine con i parchi verdi, ma grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, l’area colpita è stata circoscritta e messa in sicurezza. Sul posto tanti curiosi, preoccupati che il fuoco potesse estendersi nelle aree attigue.

Le operazioni di spegnimento hanno tenuto impegnata la squadra dei caschi rossi oltre un’ora prima di domare le fiamme. Sono ancora in corso le operazioni di bonifica dell’area. Sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Porto Torres: non si esclude che si tratti di incendio doloso.

© Riproduzione riservata