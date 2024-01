Ripreso dalle telecamere mentre si introduce nel ristorante “Scoglio Lungo” a Porto Torres. Il furto con scasso si è verificato la notte scorsa. Il ladro che ha trafugato diversa merce, custodita all’interno, avrebbe le ore contate.

L’episodio è stato denunciato dai gestori del locale ai carabinieri della compagnia di Porto Torres. Dal ristorante sarebbero sparite bottiglie di vino, alcune d’annata, e altro materiale per un valore ancora da quantificare. Dopo aver manomesso la serratura della porta d’ingresso per i ladri sarebbe stato facile portare via la merce.

Avevano però trascurato un particolare. Il locale è dotato di un impianto di videosorveglianza, un sistema di telecamere che ha ripreso tutti i movimenti, sia all’esterno che all’interno. Quindi i balordi potrebbero essere identificati senza troppe difficoltà. Questa mattina la denuncia presso il comando dell'Arma di via Antonelli che indaga sull’accaduto. Il ristorante, nella stagione invernale, osserva un periodo di chiusura prima della riapertura nella prossima primavera.

