Grosse porzioni di intonaco crollano dal terrazzo posto sopra l’ingresso principale della caserma della Guardia di Finanza, nella sede di via Ponte Romano a Porto Torres. Una lesione del muro di recinzione perimetrale dell’edificio confinante con un parcheggio pubblico, dovuta al cedimento del piano di fondazione, ha costretto i vigili del fuoco a delimitare l’intera area per la messa in sicurezza.

Da un sopralluogo dei tecnici comunali sono emerse altre criticità relative al distacco di intonaci negli architravi di alcune finestre poste al piano primo che lasciano scoperti i ferri di armatura. L’immobile, nella sua complessità, si trova in un generale stato di degrado, con alcuni ambienti che sono stati interdetti all’uso, una situazione di incuria dovuta alla vetustà, a evidenti infiltrazioni di acqua piovana e alla mancanza di interventi manutentivi. Il sindaco Massimo Mulas ha emanato un’ordinanza per la messa in sicurezza della struttura di proprietà dell’Agenzia del demanio-Direzione regionale Sardegna con la richiesta di intervento immediato di opere provvisionali di sostegno e puntellamento entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

Nel frattempo la polizia locale ha disposto l’interdizione degli stalli destinati alla sosta delle auto, nella zona prospiciente il muro di recinzione esterna, per pericolo di possibili crolli, mediante delimitazione dell’area destinata a parcheggio con transenne e nastro segnaletico bianco e rosso.

