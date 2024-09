Stremata e stanca, in pessime condizioni fisiche, una piccola volpe è stata rinvenuta davanti al piazzale della stazione ferroviaria Funtana Vecchia di Porto Torres.

A soccorrere l’animale, trovato vicino ad una pozza d'acqua piovana, sono stati gli uomini della compagnia barracellare, al comando di Gavino Cuccu, che a seguito di una segnalazione di un cittadino hanno provveduto a proteggerla con il supporto del Coresa, l’associazione recupero animali selvatici.

La piccola volpe di circa sei mesi, ad un primo esame non presentava fratture sospette e neppure ferite alcun genere, ma le condizioni di salute sono apparse piuttosto critiche. Pertanto la decisione del comandante del Coresa è stata quella di trasferire l’animale il centro di Bonassai per ricevere le dovute cure.

Sempre nella mattinata di martedì, i barracelli hanno recuperato due cani che vagavano nelle vicinanze della stazione.

Per uno di loro è stato possibile risalire immediatamente alla proprietaria attraverso la lettura del microchip. Alla stessa sono state contestate le sanzioni di 50 euro per l’obbligo di tutela, detenzione e conduzione degli animali. Per il secondo cane, privo di microchip, si è scelto di trovare un ricovero presso il canile Andriolu. Nel frattempo si indaga per risalire al proprietario, dopo che è stato accertato che l’animale portava un collare ampio di cuoio.

