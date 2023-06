Solai a rischio crollo con travi inclinate: la situazione drammatica della palazzina di quattro piani di via Deledda espone a seri pericoli le persone che vi abitano.

Il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, ha emanato una nuova ordinanza sindacale per richiedere ai residenti degli appartamenti poste al piano secondo e terzo di abbandonare lo stabile.

Un vecchio edificio di proprietà dell’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, situato a pochi passi dal centro di Porto Torres. Gravissime le condizioni della copertura a tetto dello stabile, come risultato dall’ultimo sopralluogo dei vigili del fuoco, intervenuti per procedere alla verifica strutturale. Uno stato di ammaloramento che ha determinato il crollo di alcune porzioni di calcestruzzo delle travi inclinate della copertura a due falde, mentre il solaio del sottotetto risulta costituito da tavelle in laterizio di spessore sottile che verrebbero sicuramente sfondate in caso di caduta di grosse porzioni di calcestruzzo.

La squadra intervenuta ha provveduto inoltre ad interdire, mediante apposizione di nastro segnaletico, il vano scala nella parte della rampa che conduce all’ultimo piano, laddove è visibile il solaio posto al di sotto la copertura pericolante. Un report che rivela la gravità della situazione che ha portato il sindaco, Massimo Mulas, ad emanare una nuova ordinanza sindacale per intimare ad Area di intervenire nell’immediato, e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento, per la messa in sicurezza della copertura a tetto e di ogni parte pericolante del fabbricato, con l’esecuzione dei lavori per il consolidamento ed al risanamento, e di procedere a far eseguire da un tecnico qualificato una accurata verifica tendente ad accertare la staticità della struttura di copertura al fine di scongiurare il rischio di possibili cedimenti.

