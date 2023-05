Giovani musicisti di talento provenienti da tutta la Sardegna protagonisti del concorso nazionale “Prime Note”. Ieri presso la scuola media dell’Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna” di PortoTorres, dopo tre giorni di prove, si è svolta con grande successo la serata finale.

La giuria, composta dai maestri Antonio Puglia, Mariano Meloni (direttore del Conservatorio di musica di Sassari), Alberto Cesaraccio e Alessandro Deiana, ha assegnato i premi ai primi classificati nelle varie categorie del concorso. Sono risultati vincitori: Sara Tiloca (violino), Luna Del Vecchio, Chessa Lorenzo, Cossu Tomaso, Alessio Salis, Elisa Gallina, (pianoforte), Mulas Maria Andrea, (violoncello), scuola Secondaria di primo grado Latte Dolce-Agro di Sassari (orchestra scuole a indirizzo musicale).

Gli otto finalisti si sono confrontati davanti a un folto pubblico per la prova finale. Il Primo Premio Assoluto, del valore di mille euro, è stato vinto, ex aequo, da Luna Del Vecchio e Alessio Salis; la scuola del Latte Dolce-Agro ha avuto il premio speciale del Pubblico mentre ad Andrea Maria Mulas è andato il Premio speciale “M° Don Antonio Sanna”. I riconoscimenti sono stati consegnati dalla vice sindaca Simona Fois, dal presidente della commissione Cultura, Antonello Cabitta, e dalla nipote di Don Sanna, Giuliana.

Il concorso Prime Note è stato organizzato dall’associazione Amici del Conservatorio - Orchestra Filarmonica della Sardegna in collaborazione con l’IC 2 “Don Antonio Sanna”, sotto il patrocinio del Comune di Porto Torres. «Sono onorata di aver ospitato nella nostra scuola questo importante concorso – ha detto Alessandra Pinna, dirigente scolastica - e di aver collaborato alla riuscita della manifestazione che ha permesso di mettere in luce tanti giovani e promettenti musicisti sardi. L’Istituto comprensivo 2 ha già preso l’impegno a proseguire la felice collaborazione per la prossima edizione del concorso».

