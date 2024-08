«Non c’è rispetto della memoria verso chi non c’è più, uno spettacolo indecoroso che continua ad offendere il senso civico di una comunità e la dignità dei defunti. Se i morti potessero parlare, chiederebbero solo pietà». Duri e amari i commenti dei cittadini sulla situazione di degrado che si nota da qualche tempo nel cimitero di Ponte Pizzinu, di proprietà del Comune di Porto Torres.

Costruito per rispondere all'esigenza di carenza di spazio nel cimitero cittadino di Balai, il complesso si chiama “nuovo” camposanto, ma oggi presenta un’immagine infelice tra erba incolta che incornicia le sepolture e strutture danneggiate.

«Ci siamo recati personalmente per effettuare un sopralluogo per verificare la veridicità delle decine di segnalazioni che abbiamo ricevuto e per accertarci in prima persona di quanto lamentato», denuncia il gruppo consiliare Porto Torres Avanti, composto dai consiglieri Bastianino Spanu e Costantino Ligas. «Purtroppo è tutto vero: recinzioni fatiscenti che rischiano di crollare sulle persone che ogni giorno si recano al cimitero per onorare i propri cari, – dichiarano i due esponenti della forza politica - quadri elettrici privi di sicurezza, fissati provvisoriamente alle precarie recinzioni in legno, marciapiedi inesistenti e aiuole abbandonate: uno stato di incuria totale ed indicibile». Rimarcano la necessità di interventi di manutenzione straordinaria nel cimitero di Ponte Pizzinu, ma soprattutto chiedono un cambio di passo nella composizione dell’esecutivo. «Quella attuale ha fallito», dicono. «Il sindaco Massimo Mulas metta in atto una seria verifica sulla sua squadra di governo e lo faccia subito. Non siamo più disposti ad accettare assessori inadeguati a svolgere il ruolo che gli è stato assegnato, perché i cittadini meritano rispetto e di vivere in una città pulita e sicura, non devono esistere defunti di serie B».

