Il Comune di Porto Torres ha affidato il servizio di valutazione da rischi e bonifica da ordigni bellici per la riconfigurazione ambientale e il sistema di interventi diretti alla rinaturalizzazione del Rio Mannu, un altro passo in avanti sul progetto del Pit Fluviale, l’opera di difesa idraulica dalle inondazioni dal fiume.

L’attività, per un importo pari a 168mila euro circa, è stata aggiudicata alla ditta Sof Bonifiche e Servizi, con sede legale a Mogoro. I lavori sono finalizzati ad eliminare ogni possibile pericolo relativo alla presenza di esplosivi in un’area dove nei giorni scorsi sono stati avviati i cantieri dell’ultima fase propedeutica alla realizzazione del piano fluviale.

Un progetto di sistemazione idraulica finanziato dalla Regione Sardegna con fondi pari a 5 milioni e 810mila euro, a cui si aggiungono 645mila euro a valere su fondi bilancio comunale, che serviranno per interventi alla foce per un tratto di circa 800 metri, dove verranno realizzate opere di protezione delle sponde e delle infrastrutture esistenti, per procedere con la pulizia del tratto terminale dell'alveo e con l'adeguamento del corso d'acqua alla massima portata compatibile.

