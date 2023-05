Fiamme nella notte ai danni di uno dei mezzi del Luna Park di via Migheli, a Porto Torres. L’atto incendiario nella notte, messo a segno contro uno dei camion Musik Express di proprietà della dj Rossella Duville, la giovane originaria di Decimomannu che ha denunciato il grave episodio alle forze dell’ordine. «Questa notte ho vissuto un’esperienza che non auguro a nessuno, nemmeno a chi ha avuto il vile coraggio di compiere questo terribile gesto, insieme alla mia famiglia abbiamo vissuto momenti di paura e angoscia», racconta, «impossibile descrivere il nostro stato d’animo in questo momento».

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Porto Torres che, allertati, sono intervenuti sul posto immediatamente. Il rogo è stato spento prima che le lingue di fuoco provocassero ulteriori danni. I militari non escludono che si tratti di un atto doloso. Le fiamme che hanno innescato l’incendio, hanno danneggiato il mezzo nella parte posteriore.

Nei giorni scorsi lo spettacolo viaggiante, allestito durante i festeggiamenti della Festha Manna, era stato oggetto di diffida da parte del sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas: un caso sul quale gli uffici stanno effettuando una serie di accertamenti.

