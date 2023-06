Ancora crolli nelle palazzine di proprietà di Area, l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, situate in via Mare a Porto Torres. Pezzi di cornicione sono finiti ancora una volta sui marciapiedi, dove transitano diverse persone che percorrono il tratto sul lungomare di Porto Torres. I cedimenti strutturali, riscontrati da tempo, proseguono inesorabili senza che via sia un intervento di manutenzione straordinaria adeguata.

I residenti degli alloggi popolari hanno allertato i vigili del fuoco del distaccamento locale per rimuovere alcune parti a rischio crollo, distacchi che interessano la facciata sia delle abitazioni di via Mare sia delle palazzine di piazza Luzzati.

Le squadre hanno eliminato, per l’ennesima volta, ogni parte pericolante, per evitare ogni rischio a persone o cose, ma non è escluso che vi possano essere altri cedimenti. Nel frattempo hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, delimitando il tratto interessato con nastro bianco rosso.

Ai proprietari l’ordinanza del sindaco aveva imposto di provvedere alla sistemazione delle criticità che impediscono ai residenti di vivere con serenità all’interno delle palazzine.

