Altra gara sfortunata per la concessione di valorizzazione dell’Hostel Balai, la struttura ricettiva che si affaccia sul Golfo dell’Asinara di proprietà del Comune di Porto Torres che intende riqualificare allo scopo di potenziare l’offerta turistico-culturale della città.

Bando deserto per la terza volta, - l'ultimo avviso senza alcuna offerta è scaduto oggi 25 novembre - con alcuni imprenditori che a seguito di un sopralluogo non hanno ritenuto opportuno investire sulla struttura. situata in via Benedetto Croce. Tre operatori economici hanno mostrato un interesse iniziale che, però, non si è mai concretizzato in un atto formale di affidamento.

La durata della concessione era commisurata al raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque per un periodo di tempo non eccedente i 50 anni, mentre l’importo annuale del canone è fissato in 49.380 euro.

L’amministrazione comunale sta valutando l’azione più opportuna da intraprendere a tutela del bene. Ormai da circa un anno l’ente è in cerca di un nuovo gestore. Il Comune potrebbe optare per la compravendita del bene, valutando l’opportunità di alienarlo con un prezzo congruo dopo una trattativa che, necessariamente, deve passare attraverso la Regione Sardegna che ha ceduto all’ente l’immobile ad un prezzo simbolico di 1 euro.

