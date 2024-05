Nelle giornate del 23, 24 e 25 maggio nella scuola media “De Amicis”, dalle ore 16.30, si terrà la XIV edizione del concorso nazionale “Prime Note” organizzato dall’associazione culturale “Amici del Conservatorio-Orchestra Filarmonica della Sardegna”, in collaborazione con l’Istituto comprensivo 2 “Don Antonio Sanna”.

La competizione per categorie - inserita nel calendario di eventi in programma per la Festha Manna - prevederà diverse prove pubbliche e divise in sezioni e ha lo scopo di mettere in luce giovani talenti musicali, strumentisti e cantanti di età tra i 3 e i 25 anni. I protagonisti si esibiranno in diverse prove suddivise in categorie e sezioni: solisti, canto moderno, musica d’Insieme, scuole. I candidati, il 23 e il 24 maggio, presenteranno un programma della durata massima di 10 minuti, per le sezioni Solisti e Canto Moderno e di 15 minuti per le sezioni Musica d’Insieme e Scuole.

I vincitori del Primo Premio di ogni categoria si esibiranno nella serata di Gala di sabato 25 e concorreranno all’assegnazione del primo premio assoluto “Prime Note” e del premio speciale del pubblico. Sarà inoltre assegnato dal pubblico in sala, a un concorrente meritevole, la targa ricordo come premio speciale del Comune di Porto Torres. Il premio “Prime Note” consiste in un buono del valore di mille euro per l’acquisto di materiale musicale. Nel corso della serata di Gala, sabato 25 maggio alle ore 16.30, presso l’auditorium “Don Sanna” saranno consegnati i diplomi e le coppe dei primi classificati.

